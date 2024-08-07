В Пентагоне не считают неизбежным конфликт США и КНР

Министр обороны США Ллойд Остин не считает неизбежным конфликт между Вашингтоном и Пекином, в том числе из-за Тайваня. Шеф Пентагона подтвердил это во вторник по итогам американо-австралийских переговоров в формате "два плюс два".

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"Как я заявлял не один раз, не думаю, что конфликт с Китаем надвигается или является неизбежным", - сказал Остин на пресс-конференции в Аннаполисе (штат Мэриленд) под Вашингтоном.

При этом он отказался комментировать высказывания австралийско-американского медиамагната Руперта Мердока, который предположил, что США не оказали бы военную помощь Тайваню, если бы Пекин пошел на воссоединение острова с материковым Китаем путем применения силы.

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"Я, разумеется, не стану давать комментарии по поводу анализа г-на Мердока, его заявления", - подчеркнул глава американского военного ведомства. "Скажу вам просто, что мы продолжим работать с союзниками и партнерами, чтобы гарантировать движение в верном направлении. То есть к большей стабильности и безопасности", - добавил Остин.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Провозглашая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией. США являются главным поставщиком вооружений для Тайваня. По оценке МИД КНР, общая сумма американских военных поставок острову за несколько лет превысила $70 млрд.