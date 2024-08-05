Блинкен озвучил последствия для Ирана при атаке по Израилю

Госсекретарь США Энтони Блинкен озвучил последствия для Ирана, которые могут произойти из-за возможной атаки по Израилю. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

Во время разговора с главами МИД стран «Большой семерки», Блинкен заявил, что потенциальная иранская атака по Израилю может стать окончанием всех отношений страны с США. Однако госсекретарь уточнил, что для этого масштаб атаки должен быть сопоставим с атакой в апреле.

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«Блинкен сказал своим коллегам, что если иранская атака по Израилю будет примерно такого же масштаба, как апрельская атака, то это может перекрыть все будущие взаимодействия между Ираном и Соединенными Штатами», — заявил он.



Ранее в США назвали предполагаемую дату атаки Ирана на Израиль.