Протесты в Бангладеш: что известно к этому часу

В Бангладеш возобновились студенческие протесты. Их участники требуют наказать виновных в гибели людей в ходе июльских акций. «Рамблер» собрал главное о событиях в стране.

Государственное устройство

Бангладеш — парламентская республика, по индексу демократии характеризуется как гибридный режим. Моноэтническое государство, 98 % населения составляют бенгальцы. Около 89 % населения исповедует ислам, 10 % — индуизм. Население — 171,7 млн человек (по данным на 2021 год).

Причины массовых протестов

В Бангладеш на протяжении многих лет функционирует система квот, которая резервирует до 30% государственных должностей и рабочих мест для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году.

В 2017 году правительство Бангладеш приостановило действие квот после массовых студенческих протестов, но в июне этого года Высокий суд восстановил квоты, удовлетворив требования родственников ветеранов.

На фоне этого в начале июля в разных городах республики начались выступления против системы квот. «Студенческое движение против дискриминации» выдвинуло политические лозунги и потребовало полностью отменить этот институт.

Постепенно обстановка в стране накалилась, манифестации переросли в беспорядки. В общей сложности, были арестованы не менее 10 тыс. человек.

В августе протесты вспыхнули с новой силой. Протестующие ворвались в резиденцию главы МВД Асадуззамана Хана и разгромили ее, взяли штурмом резиденцию премьер-министра.

Затем участники беспорядков подожгли офисы основной оппозиционной парламентской партии страны «Джатья» в Дакке.

Количество погибших

В полиции заявили, что число погибших в ходе протестов в Бангладеш достигло 300 человек. Вместе с тем, по данным из неофициальных источников, количество может составлять от 1 тыс. до 1,4 тыс. человек.

Действия властей республики

Власти ввели национальный комендантский час и объявили три дня с понедельника выходными. В воскресенье комендантский час был продлен на неопределенный срок. В республике был отключен интернет, заблокированы социальные сети, приостановлены железнодорожные перевозки.

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку на фоне беспорядков и покинула страну — вылетела на военном вертолете в Индию. Борт приземлился городе Агартала в восточном индийском штате Трипура. В дальнейшем экс-глава страны намеревается отправиться в Лондон.

Верховный суд приостановил действие решения Высокого суда, свой вердикт он должен вынести 7 августа.

Реакция военных

Командующий армией Бангладеш Вакер-Уз-Заман заявил, что проведет встречу с президентом страны Шахабуддином Чуппу для формирования временного правительства. Он призвал прекратить насилие и пообещал, что новое правительство обеспечит справедливость, расследует все случаи смертей, произошедших во время протестов.

Армия Бангладеш призвала жителей страны соблюдать правила национального комендантского часа.

Вакер-Уз-Заман пообещал, что в ближайшее время проведет переговоры с представителями всех студенческих и преподавательских групп, участвовавших в организации антиправительственных демонстраций в городах страны.

Биография экс-премьера

Шейх Хасина (полное имя — Шейх Хасина Вазед) родилась 28 сентября 1947 года в деревне Тонгипара в Восточной Бенгалии (пакистанская провинция Восточный Пакистан, с 1971 года — независимое государство Бангладеш).

Окончила в 1973 году Даккский университет, возглавила молодежное крыло «Народной лиги». В 1986-1987 годах она была лидером парламентской оппозиции, в 1990 году — одним из руководителей восстания, приведшего к отстранению от власти Хусейна Мухаммада Эршада..

В 1996 году Хасина возглавила правительство, став второй женщиной в истории страны на посту премьер-министра (после Халеды Зии; 1991-1996) и первым премьером, проработавшим на посту полный пятилетний срок. В январе 2009 года она вновь стала премьер-министром и сохранила этот пост по итогам выборов 2014, 2018 и 2024 годов.

В период с 2009 по 2023 год, по данным Всемирного банка, объем ВВП республики вырос более чем в четыре раза — с $102 млрд до $437 млрд. Уровень бедности снизился с 31,5% в 2010 году до 18,7% в 2022 году. При Хасине страна активно сотрудничала с Россией в области закупок продовольствия и в энергетической сфере.

Эксперты о последствиях беспорядков

Заказчика следует искать в странах Запада, потому что Националистическая партия Бангладеш ориентируется на западный вектор развития, выступает за то, чтобы республика теснее сотрудничала с западным миром, отметил ведущий научный сотрудник центра центральноазиатских исследований Института Китая и современной Азии РАН Владимир Сотников.

«Нестабильность в этом регионе мира может повлиять на российские политические интересы. Есть также опасность, что Индия вмешается в ситуацию, если, по их мнению, возникнет угроза северо-восточным регионам страны», — заметил эксперт.



Доцент ИСАА МГУ Борис Волхонский предположил, в свою очередь, что беспорядки в Бангладеш могут отразиться на российско-бенгальских проектах в области атомной энергетики.