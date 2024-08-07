Литва направила к границе с Россией «зубы дракона»

Литва закупила и направила к границам с Россией и Белоруссией противотанковые ежи, так называемые «зубы дракона» и другие оборонительные средства. Об этом в среду, 7 августа, сообщил министр обороны республики Лауринас Касчюнас.

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— У отечественных производителей за 4 миллиона евро закуплены средства контрмобильности. Они доставляются в 27 пунктов в районе границы, — рассказал Касчюнас.

Отмечается, что на 22 августа намечено открытие первого участка, где будут хранится эти средства, всего их будет 27. Также согласно плану в сентябре начнется строительство фортификационных сооружений на границе с Калининградской областью и Белоруссией, передает ТАСС.

Группа из 70 депутатов Европарламента потребовала от Еврокомиссии приостановить участие Венгрии в Шенгенской зоне после того, как Будапешт решил ослабить визовые требования к гражданам восьми стран, включая Россию и Белоруссию.

До этого министр внутренних дел земли Бранденбург в Германии Михаэль Штюбген потребовал усилить контроль на всех границах Европейского союза с Венгрией. Среди предлагаемых мер названы введение контроля на венгерских границах и отказ от признания венгерских виз.