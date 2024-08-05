В Грузии закроют границу с Россией

Власти Грузии 6 августа с 05:00 до 10:00 (с 04:00 до 09:00 мск) в связи с проведением технических работ закроют таможенно-пропускной пункт «Казбеги», расположенный на границе с РФ. Об этом сообщили в Службе доходов Министерства финансов Грузии. ТАСС

«В связи ремонтными работами КПП на территории Грузии, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии будет запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке г. Владикавказ — н. п. Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 01:00 6 августа 2024 года до особого распоряжения», — сообщили в ГУ МЧС по Северной Осетии. «Это Кавказ»

Ранее в Северной Осетии ограничили въезд для следующих в Россию из Грузии большегрузов. Газета.Ru