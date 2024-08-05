Миллиардер с Украины подал в суд на Зеленского

Миллиардер с Украины Дмитрий Фирташ подал иск в суд против Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что причиной иска стали примененные в отношении Фирташа персональные санкции, которые были приняты Советом нацбезопасности и обороны Украины в 2021 году. Согласно версии Киева, Фирташ причастен к поставкам титана российским военным предприятиям. По причине введенных санкций активы Фирташа на Украине были заблокированы, а в его отношении применили остановку торговых операций, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, а также другие ограничения. При этом сам бизнесмен отрицает все обвинения.

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«Верховный суд принял к рассмотрению исковое заявление олигарха. Фирташ оспаривает президентский указ, <...> которым введено в действие решение совета национальной безопасности и обороны "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», — сообщает источник.



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