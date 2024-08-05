МИД Украины отреагировал на решение Мали о разрыве дипотношений

Киев рассматривает решение правительства Мали о разрыве дипломатических отношений как «недальновидное и поспешное», заявили в МИД Украины.

Дипломаты отметили, что Украина всячески пытается при поддержке мирового сообщества восстановить справедливость и уважение к международному праву.

Украина безоговорочно соблюдает нормы международного права, незыблемость суверенитета и территориальной целостности других стран и решительно отвергает обвинения правительства Мали в «поддержке Украиной международного терроризма», подчеркнули в министерстве.

В МИД также выразили досаду тем, что власти африканского государства приняли решение о разрыве дипломатических отношений с Украиной, не проведя тщательное изучение фактов и обстоятельств инцидента на севере Мали.

Ранее внешнеполитическое ведомство Буркина-Фасо обратилось с призывом к мировому сообществу дать оценку поддержки Киевом терроризма.

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В МИД уточнили, что обращение вызвано тем, что посол Украины в Дакаре Юрий Пивоваров разместил в соцсетях видео с комментарием, в котором выразил безоговорочную поддержку террористической атаке, совершенной между 25 и 27 июля 2024 года на севере Мали повстанцами-туарегами.