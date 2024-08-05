На Украине обнаружили новый штамм коронавируса

Замминистра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что на территории страны был обнаружен новый штамм коронавируса FLiRT. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение украинского Минздрава.

По словам Кузина, за прошедшую неделю было обнаружено три случая заражения FLiRT — два из них зарегистрированы в Киеве, еще один в Ивано-Франковской области. При этом в украинском Минздраве подчеркнули, что новый штамм пока не имеет международной оценки опасности, но Всемирная организация здравоохранения рекомендует мониторить распространение FLiRT на уровне каждой страны.

«Заболеть могут даже ранее вакцинированные, хотя приобретенный иммунитет после вакцинации снижает риск осложнений во время болезни», — рассказал Кузин.



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