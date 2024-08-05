Новый штамм коронавируса обнаружили на Украине

Минздрав Украины сообщил о регистрации первых случаев штамма коронавируса FLiRT
Первые случаи заболевания новым штаммом коронавируса FLiRT (субвариант штамма Omicron) зарегистрировали на Украине. Об этом сообщил замминистра здравоохранения страны, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, его слова приводит Telegram-канал украинского Минздрава.
В июле на Украине зарегистрировали три случая FLiRT на прошлой неделе: два в Киеве, один в Ивано-Франковской области.
Заболели две женщины и мужчина старше 60 лет, рассказал Кузин.
Штамм FLiRT из-за специфических мутаций в шиповидном белке вирус лучше связывается с клетками и избегает иммунного ответа, поэтому он быстрее поражает ослабленный иммунитет, а заболеть могут даже ранее вакцинированные. При этом приобретенный иммунитет после вакцинации снижает риски осложнений во время болезни.
В России этот штамм обнаружили еще в мае текущего года. ВОЗ отмечает, что ничего нового или необычного в новом варианте нет. Организация наблюдает более легкие формы заболевания, но это, как считают там, связано не с тем, что «вирус стал мягче, а потому, что наш иммунитет теперь намного сильнее», так как после нескольких лет вакцинации и инфекций большая часть населения лучше справляется с коронавирусом.
Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что вариант коронавируса FLiRT не последний.