Ким Чен Ын рассказал о переговорах с США

Северная Корея готова к переговорам с США, однако Пхеньян должен укреплять свою обороноспособность. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын. ТАСС

«Как переговоры, так и противоборство могут стать нашим выбором в отношении США. Но КНДР должна быть тщательнее подготовлена к противоборству. (...) Последние 30 лет взаимодействия с Вашингтоном привели Пхеньян к этому выводу», — отметил северокорейский лидер. Lenta.ru

Ранее сообщалось, что пограничным войскам Северной Кореи вручили 250 пусковых установок новых тактических баллистических ракет. Участие в церемонии принял лидер КНДР Ким Чен Ын, а также его дочь, сестра, министр иностранных дел республики и представители военного командования. По словам главы КНДР, укрепление обороноспособности наряду с улучшением жизни граждан и ликвидацией последствий стихийных бедствий являются главными задачами правительства страны. News.ru