Пока вы не уснули: Ким Чен Ын о переговорах с США и ликвидация министра экономики ХАМАС

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Запад разрешил ВСУ бить американскими ракетами по Белгороду

Запад разрешил Вооруженным силам Украины бить американскими ракетами по Белгороду, но не дальше вглубь территории России. Об этом Виталий Саранцев в интервью испанской газете El Pais.

«Мы можем достичь Белгорода, но не дальше», — сказал он.



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Армия Израиля сообщила о ликвидации министра экономики ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации министра экономики ХАМАС Абеда аль-Зериеи в секторе Газа, передает РИА Новости.

Аль-Зариеи был обвинен в том, что он курировал попытки ХАМАС присвоить гуманитарную помощь, поступающую в сектор Газа.

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Руководителей парка «Патриот» задержали в Москве

Руководство парка культуры и отдыха Минобороны РФ «Патриот», который расположен рядом с подмосковным городом Кубинка, задержали в Москве по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщил Telegram-канал PostNews со ссылкой на источник.

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Ирак назвал Блинкену способ предотвращения эскалации конфликта на Ближнем Востоке

В беседе с госсекретарём США Энтони Блинкеном премьер-министр страны отметил, что это зависит от прекращения «агрессии в секторе Газа» и её распространения на Ливан.

Слова Мухаммеда Шиа Ас-Судани приводит информагентство INA. По его словам, предотвращение эскалации также зависит от «обуздания Нетаньяху и его правительства, предотвращения нападений сионистских оккупационных властей на страны региона, прекращения их неоднократных нарушений международного права и государственного суверенитета».

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Глава МЧС Крыма подал в отставку

© rk.gov.ru

Глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев принял решение об уходе с занимаемой должности. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«По итогам разговора Сергей Николаевич принял решение об увольнении по собственному желанию», — написал Аксенов в своем telegram-канале.



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Истребители F-16 с видео Зеленского оказались макетами

Истребители F-16 на аэродроме Васильково под Киевом, на фоне которых Владимир Зеленский поздравил летчиков с днем украинских ВВС, оказались макетами. Внимательно просмотрев официальное видео, специалисты по авиатехнике обратили внимание на ряд особенностей, не свойственных боевым самолетам.

Прежде всего, у показанных под Киевом образцов отсутствует штатная пушка, шестистволка М61 Vulkan в нише над левым крылом.

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Экс-замглавы антидопинговой лаборатории в Москве объявили в розыск

Бывшего замглавы московской антидопинговой лаборатории Тимофея Соболевского объявили в розыск. Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на данные СВР, он курировал публикации о том, что российские спортсмены якобы употребляют допинг.

Карточка с данными Соболевского появилась в базе МВД. В ней указано, что его разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ, однако не уточняется, по какой именно.

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Ким Чен Ын рассказал о переговорах с США

Северная Корея готова к переговорам с США, однако Пхеньян должен укреплять свою обороноспособность. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.

«Как переговоры, так и противоборство могут стать нашим выбором в отношении США. Но КНДР должна быть тщательнее подготовлена к противоборству. (...) Последние 30 лет взаимодействия с Вашингтоном привели Пхеньян к этому выводу», — отметил северокорейский лидер.



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Власти Турции назвали условие для снятия запрета на Instagram*

© DPA/TACC

Президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, при каких условиях в стране снимут запрет на использование Instagram* (запрещен в России, принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал TRT Haber.

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Стало известно, куда поступила выпускница, сдавшая ЕГЭ на 400 баллов

Единственная сдавшая ЕГЭ в 2024 году на 400 баллов Александра О. поступила на 1 курс МГТУ им. Н. Э. Баумана. Об этом сообщил ректор вуза Михаил Гордин в ходе пресс-конференции, посвященной подведению итогов приемной кампании в ведущие российские вузы в 2024 году.

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