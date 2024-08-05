Две страны НАТО активизировали контакты с командой Трампа

Турция и Венгрия активизировали контакты с командой кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа в преддверии президентских выборов в ноябре этого года. Об этом сообщает Die Welt. RT на русском

Авторы материала отмечают, что поддержка Анкары и Будапешта объясняется, в первую очередь, «схожим менталитетом и мировоззрением», которые вице-президент США Камала Харрис не разделяет. По мнению политиков, оппоненту Трампа «не хватает опыта общения с непростыми союзниками США, такими как Турция или Венгрия». Lenta.ru

Трамп и Эрдоган хорошо ладят друг с другом, продолжает издание. Президент Турции надеется на конкретные преимущества от победы Трампа на выборах. Это связано с публикацией Фонда наследия, авторы которой предполагают, что Вашингтону необходимо пересмотреть свою поддержку запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и курдским подразделениям YPG (отряды самообороны), чтобы не дать Анкаре повернуться лицом к России или Китаю. Анкара рассматривает YPG как ответвление РПК, в то время как Вашингтон считает их важными союзниками в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, деятельность запрещена на территории РФ)". По словам дипломатического источника, представители турецкого правительства уже ведут переговоры по этому поводу с командой Трампа. ТАСС