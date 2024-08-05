Ушедшая в отставку премьер Бангладеш попросила убежище в Великобритании

Ушедшая в отставку премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина попросила убежища в Великобритании. Об этом сообщает Hindu со ссылкой на источники.

Хасина с сестрой сегодня покинула официальную резиденцию в Дакке на фоне беспорядков и отправилась в более безопасное место. По сообщениям СМИ, она приземлилась на индийской авиабазе Хиндон в Газиабаде.

«Хасина попросила убежище в Великобритании. Ее сестра <...>, у которой уже есть гражданство Великобритании, сопровождает ее», — пишет Hindu.



Напомним, что массовые протесты против системы квот на государственные должности продолжаются в Бангладеш уже несколько недель. Сама система предусматривает выделение до 30% постов во власти для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость страны в 1971 году. Молодые люди считают ее дискриминационной и выгодной сторонникам Шейх Хасины. В 2017 году квоты отменили, однако в июне Высокий суд восстановил их, что вызвало новые митинги.

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Акции протеста усилились накануне, после того как организация «Студенческое движение против дискриминации» объявило о многодневной «акции несотрудничества» с властями. В результате стычки студентов и полиции переросли в массовые беспорядки — их жертвами стали более 300 человек.