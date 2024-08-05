Камала Харрис перепутала облачное хранилище с облаком в небе

Вице-президент США Камала Харрис неудачно попыталась объяснить, как работают облачные системы хранения. Об этом сообщает Ruptly.

Во время выступления политик говорила о преимуществах отказа от бумажных документов в пользу электронных. Она отметила, что гражданам больше нет необходимости хранить их «в специальном шкафчике для документов, который заперт в подвале».

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«Они у вас в ноутбуке и, следовательно, там, в этом облаке, которое существует над нами», — сказала Харрис, показывая рукой вверх.



После этого она повернулась в сторону от камер и уточнила: «Правильно ведь?». После этого вице-президент добавила, что теперь документы хранятся «не в физически существующем месте».

Напомним, что это не первый случай странностей в выступлениях Харрис. Недавно она случайно назвала себя президентом США во время поминальной речи на церемонии прощания с конгрессвумен Шейлы Джексон Ли.