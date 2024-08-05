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Киргизия рассказала об угрозах ЕС по поводу санкций против России

Евросоюз (ЕС) продолжает предупреждать Бишкек по поводу недопустимости нарушения европейских санкций против России. Об угрозах Брюсселя рассказал глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев. Lenta.ru

«Конечно, бывают разные моменты. Они [ЕС] предупреждают, чтобы мы не нарушали санкции», - сказал он. При этом Кулубаев особо подчеркнул, что вопрос санкций в отношении России был второстепенной темой на его встрече с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, который посетил Бишкек 2 августа. ТАСС

В Киргизии рассказали об угрозах ЕС по поводу санкций против России
© РИА Новости
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