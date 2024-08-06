ООН уволила девять сотрудников Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) из-за подозрений в их причастности к атаке ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

«Организация Объединенных Наций официально закрыла внутреннее расследование израильских утверждений о том, что сотрудники БАПОР, главного агентства ООН по оказанию помощи в секторе Газа, участвовали во вторжении ХАМАС на юг Израиля 7 октября, определив, что 9 из 19 обвиняемых "могли быть причастны" к нападению», — пишет издание.



Отмечается, что девять подозреваемых уже уволены. Против остальных девяти доказательств оказалось «недостаточно», а против еще одного человека их вообще не нашли.

29 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о публикации разведкой документа, который, по его словам, доказывает связь сотрудников БАПОР с ХАМАС. После этого скандально известное агентство лишилось половины стран-спонсоров.