Киргизия рассказала об угрозах ЕС по поводу санкций против России
Евросоюз (ЕС) продолжает предупреждать Бишкек по поводу недопустимости нарушения европейских санкций против России. Об угрозах Брюсселя рассказал глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев, передает ТАСС.
«[ЕС] предупреждают, чтобы мы не нарушали санкции [против Москвы]», — рассказал руководитель дипломатического ведомства о визите представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля в киргизскую столицу.
Кулубаев отметил, что в основном стороны обсуждали реализацию дорожной карты двустороннего сотрудничества.
1 августа с Боррелем также встретился президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Отмечается, что политики обсуждали вопросы сотрудничества между Астаной и Брюсселем.