Во Франции заявили о невозможности НАТО ответить на нападение России

Страны-члены Североатлантического альянса (НАТО) не смогут ответить на нападение России из-за логистических сложностей. Об этом заявил французский генерал Бертран Тужу в беседе с изданием Politico.

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По его словам, сейчас перемещение военной техники между странами реализуется заметно сложнее, чем во время Холодной Войны. При этом в случае возможного нападения России перебросить войска и вооружение нужно будет в кратчайшие сроки.

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Тужу подчеркнул, что в этом случае преградой могут стать административные трудности. В качестве примера он привел ситуацию в 2022 году, когда Франция собиралась передать танки на нужды Украины.

«Мы обнаружили масштаб административной волокиты. На Украине идут боевые действия, но таможенники объясняют, что у вас нет нужного тоннажа на ось и что вашим танкам не позволено пересекать границу Германии", - сказал он», — сказал Тужу.

Ранее экс-представитель Североатлантического альянса в Москве Джон Лоу заявил, что НАТО больше обеспокоена риском эскалации в отношениях с Россией, чем вопросами военного поражения Украины.