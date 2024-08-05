Парламент Бангладеш распустят для создания временного правительства

В Бангладеш распустят парламент, чтобы сформировать временное правительство после ухода в отставку на фоне протестов премьер-министра Шейх Хасины. Соответствующее решение было принято президентом страны Шахабуддином Чуппу по итогам встречи с лидерами разных политических партий, представителями гражданского общества и военными, сообщает портал Prothom Alo.

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По его информации, стороны также договорились, что армия Бангладеш примет меры по нормализации ситуации в республике.

5 августа протестующие взяли штурмом официальную резиденцию премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины в Дакке. Хасина подала в отставку и уехала из страны в Индию. По информации индийской газеты Hindu, она запросила убежище в Великобритании.

Главнокомандующий Бангладеш Вакар-уз-Заман заявил, что все виновные в насилии в ходе протестов будут осуждены.

Массовые беспорядки в Бангладеш начались в июне 2024 года на фоне студенческих протестов из-за квот на трудоустройство и продолжаются до сих пор. К борьбе с митингующими привлечена армия.