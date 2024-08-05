В Германии захотели сэкономить за счет Украины
Германия могла бы сэкономить бюджетные средства за счет сокращения помощи Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт.
Она отметила, что в 2025 году власти страны могут снизить затраты бюджета на сумму от 30 до 50 млрд евро. Для этого следует поменять курс относительно поддержки Киева, добиваясь начала мирных переговоров. Также изменений с целью экономии требует политика в иммиграционной сфере и энергетике — Вашенкнехт считает необходимым сократить объемы выдачи убежища мигрантам и отменить закон об отоплении.
Ранее агентство Reuters сообщило, что в бюджете Германии на 2025 год выделено лишь 4 млрд евро на военную поддержку Украины — это в два раза меньше, чем в 2024 году. Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хофман подтвердила опубликованную информацию.
Глава Немецкого Совета за Конституцию и Суверенитет Ральф Нимайер заявлял, что правительство страны видит неспособность Киева победить в конфликте, а потому не хочет выделять такие же суммы на его поддержку. При этом он отметил, что Берлина нет серьезного влияния на украинские власти, а все приказы им отдаются из Вашингтона.