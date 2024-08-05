Германия могла бы сэкономить бюджетные средства за счет сокращения помощи Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт.

© РИА Новости

Она отметила, что в 2025 году власти страны могут снизить затраты бюджета на сумму от 30 до 50 млрд евро. Для этого следует поменять курс относительно поддержки Киева, добиваясь начала мирных переговоров. Также изменений с целью экономии требует политика в иммиграционной сфере и энергетике — Вашенкнехт считает необходимым сократить объемы выдачи убежища мигрантам и отменить закон об отоплении.

Ранее агентство Reuters сообщило, что в бюджете Германии на 2025 год выделено лишь 4 млрд евро на военную поддержку Украины — это в два раза меньше, чем в 2024 году. Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хофман подтвердила опубликованную информацию.

Глава Немецкого Совета за Конституцию и Суверенитет Ральф Нимайер заявлял, что правительство страны видит неспособность Киева победить в конфликте, а потому не хочет выделять такие же суммы на его поддержку. При этом он отметил, что Берлина нет серьезного влияния на украинские власти, а все приказы им отдаются из Вашингтона.