Намерение Владимира Зеленского привлечь приграничные страны Европейского союза (ЕС) и НАТО к уничтожению российских ракет является частью плана по их втягиванию в прямой вооруженный конфликт с Россией. Об этом заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Lenta.ru

Он отметил, что Зеленский сам указывал, что главы европейский государств опасаются идти на такой серьезный шаг, потому что боятся реакции Москвы. RT на русском

«Зеленский пытается втянуть приграничные с Украиной страны, входящие в ЕС и НАТО, в прямую войну с РФ. Это часть плана режима Зеленского, призванного распространить масштаб вооруженного конфликта на европейские страны», — подчеркнул Рогов. Он не исключил, что украинские власти хотят скатывания всего региона в «разруху и хаос». Газета.Ru