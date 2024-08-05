Депутат парламента Молдавии, вице-председатель комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности Юрий Пасат умер от анафилактического шока из-за укусов ос. RT на русском

«Смерть наступила сегодня утром из-за анафилактического шока, вызванного укусами ос», - говорится в сообщении партии в соцсети Facebook (запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской). Российская газета

В партии заявили, что Пасат был предан своему делу, проявил себя трудолюбивым и честным коллегой. Его семье и близким выразили соболезнования. Газета.Ru