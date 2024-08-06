Знаменитый детский писатель умер в окружении своих кошек и кур

На 75-м году жизни скончался Джереми Стронг, британский детский писатель и сценарист, автор более сотни книг.

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Замечательные произведения Стронга переводились и на русский язык, но, к сожалению, очень точечно.

Стронг умер недалеко от Бата, Англия, в своем доме, где проживал с двумя кошками и четырьмя курами.

Буквально в начале этого года прозаик подписал новый контракт - с Scholastic, об уходе писателя сообщила директор компании. Агент Джереми печальное сообщение также подтверждает.

Причина и иные детали не разглашаются.

Джереми Стронг родился в 1949 году в Лондоне. Писал с 1970-х, еще работая учителем младших классов. Первую книгу опубликовал в 1978-м. Общий тираж изданий Стронга - более 1,6 млн экз.