Политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов в разговоре с Рамблером прокомментировал вспыхнувшие в Великобритании беспорядки, участники которых выступают против наплыва нелегальных мигрантов, назвав «бездумной» миграционную политику британских властей.

29 июля в английском городе Саутпорт 17-летний подросток напал с ножом на танцевальную студию. В результате происшествия не стало трех детей. На фоне слухов о том, что преступник является мусульманином, в Британии начались протесты против наплыва мигрантов. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал массовые беспорядки в стране «бандитизмом» и подчеркнул, что их участники пожалеют о своих действиях.

Истинная природа беспорядков в Великобритании – это бездумная миграционная политика властей страны. Согласно статистике, 60% жителей того же Лондона — это выходцы из стран Африки, из Индии и так далее. Политика Великобритании в последние годы была направлена на ущемление прав коренного населения страны, и сейчас мы видим результат этой политики – в городах Великобритании проходят марши исламистов, которые кричат, что это их улицы, а полиция не реагирует на жалобы населения, происходят убийства детей. То есть мы видим совершенно нормальную реакцию местного населения на то, что государство не защищает его права, проводя соответствующую политику. Евгений Михайлов Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа

Охватившие Великобританию погромы и протесты, по словам эксперта, могут перерасти в «жесткое внутреннее гражданское противостояние».

«То, что мы наблюдаем сейчас в Великобритании, — это лишь начало. В стране начнется жесткое внутреннее гражданское противостояние, если правительство не обратит внимание на проблему с мигрантами. Полагаю, сейчас все эти протесты будут просто задавлены жесткими методами, но даже если их задавят, то потом все равно нужно будет предпринимать определенные меры. Если государство не покажет народу, как оно намерено урегулировать ситуацию, как оно будет наводить порядок в этой сфере, то побоища между коренными британцами и мигрантами продолжатся с еще большей силой. И это уже будет не остановить», - заключил специалист.



Ранее в Великобритании атаковали второй отель, где размещены мигранты, которые запросили убежище.