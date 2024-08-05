Премьер-министр Бангладеша Шейх Хасина ушла в отставку и покинула страну на фоне протестов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в армии страны. Lenta.ru

«Хасина ушла в отставку! Она могла покинуть страну и уехать в Финляндию», — говорится в сообщении индийского телеканала News18. В армии Бангладеш подтвердили, что премьер страны ушла в отставку и покинула страну. Ura.Ru

Антиправительственные протесты вспыхнули с новой силой в Дакке и других городах Бангладеш 4 августа. Участники акций требуют отставки Шейх Хасины. Власти объявили в республике комендантский час и три выходных дня с понедельника. Улицы в городах патрулируют военные. В стране отключается интернет, блокируются социальные сети. Железные дороги Бангладеш приостановили перевозки на неопределенный срок. Закрыты швейные фабрики. Организаторы протестов призывают принять участие в марше на Дакку. ТАСС