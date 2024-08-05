Обзор ИноСМИ: возможный удар Ирана и тревожные новости для Киева

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Израиль рассматривает возможность превентивного удара по Ирану

Власти Израиля в качестве одного из вариантов ответа на ожидаемую атаку Ирана рассматривают возможность нанесения превентивного удара. Но такой шаг возможен, только если будут получены соответствующие разведданные. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет портал Ynet.

По данным издания, Израиль допускает возможность атаки, которую Иран предпримет в ответ на убийство в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. И варианты ответа обсуждались на совещании, в котором приняли участие министр обороны Йоав Галант, начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви, а также главы спецслужб.

«Власти также ясно дали понять, что мощь Израиля и уровень американского присутствия в регионе находятся на пике», - говорится в статье.



Блинкен назвал предполагаемую дату атаки Ирана на Израиль

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с главами МИД стран «Большой семерки» заявил, что Иран может начать атаку на Израиль в течение суток. Его слова со ссылкой на источники приводит портал Axios.

«Блинкен сообщил, что США не знают точного времени атаки, но считают, что она может начаться уже в ближайшие 24–48 часов, то есть уже в понедельник, 5 августа. (…) Он призвал министров иностранных дел оказать дипломатическое давление на Иран, «Хезболлу» и Израиль, чтобы они сохраняли максимальную сдержанность», - заявили источники издания.



Зеленский заявил о боязни Запада сбивать российские ракеты

Возможная реакция Москвы заставляет соседние с Украиной страны бояться сбивать российские ракеты, но Киев работает над решением этого вопроса. Об этом заявил Владимир Зеленский, слова которого приводит украинское издание «Страна.ua».

По словам политика, партнеры «боятся излишней эскалации» и необходимо добиться создания коалиции стран для «продавливания» этого вопроса.

«Мы должны работать над технической возможностью, чтобы было применение боевой авиации со стороны соседних стран против ракет, которые бьют по Украине», - заявил Зеленский.



Киев предупредили о недостатках F-16

Переданные Украине F-16 уже значительно устарели и без сомнения станут целями для российских военных, которые начнут выслеживать истребители. Тревожные новости для Киева озвучил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works американский политолог Марк Слебода.

По его словам, F-16 придется противостоять «лучшей системе ПВО в мире», а также существует постоянный риск их уничтожения, так как ВС России не допустят применения ими ракет «воздух-земля».

«Российские военнослужащие будут с энтузиазмом выслеживать F-16, чтобы преподать им урок и предотвратить прецедент», - уверен Слебода.



В США заявили об угрозе национальной безопасности

Существующие в настоящее время в США лазерные системы не способны нейтрализовать гиперзвуковые ракеты из-за ограничения по мощности. Для эффективного их применения мощность должна достигать не менее тысячи киловатт, что более чем в три раза превышает потенциал самой современной лазерной системы, стоящей на вооружении. Об этом сообщило американское издание The National Interest.

Издание обратило внимание на то, что современные гиперзвуковые ракеты, которые сочетают полет на огромной скорости с возможностью непредсказуемо менять курс, «представляют собой проблему даже для самых современных систем ПВО». Лазеры могли бы помочь в их уничтожении, но помимо ограничений по мощности, они должны иметь цель в прямой видимости, а также преодолеть влияние различных веществ, находящихся в атмосфере, таких как водяной пар, песок, дым.