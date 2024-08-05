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В парламенте Ирана пригрозили ликвидировать Нетаньяху в ответ на убийство Хании

Член иранского парламента - Меджлиса - Мохаммад Касим Османи пригрозил ликвидировать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на убийство главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление депутата.

В парламенте Ирана пригрозили ликвидировать Нетаньяху в ответ на убийство Хании
© Российская Газета

Османи выразил надежду на то, что Тегеран проведет еще одну операцию

"Правдивое обещание" - массированный обстрел ракетами и беспилотниками Израиля 13 апреля - в качестве кровной мести за Ханию.

"Мы не согласны на меньшее, чем смерть Нетаньяху", - подчеркнул парламентарий.

Османи также назвал политику Израиля "обнаглевшей" и заверил, что Иран выберет момент для мести.

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате удара по его резиденции в столице Ирана 31 июля.

Тегеран обвинил в атаке Израиль и пообещал дать жесткий и суровый ответ. В МИД России назвали случившееся "абсолютно неприемлемым политическим убийством".