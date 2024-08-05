В парламенте Ирана пригрозили ликвидировать Нетаньяху в ответ на убийство Хании

Член иранского парламента - Меджлиса - Мохаммад Касим Османи пригрозил ликвидировать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на убийство главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление депутата.

Османи выразил надежду на то, что Тегеран проведет еще одну операцию

"Правдивое обещание" - массированный обстрел ракетами и беспилотниками Израиля 13 апреля - в качестве кровной мести за Ханию.

"Мы не согласны на меньшее, чем смерть Нетаньяху", - подчеркнул парламентарий.



Османи также назвал политику Израиля "обнаглевшей" и заверил, что Иран выберет момент для мести.

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате удара по его резиденции в столице Ирана 31 июля.

Тегеран обвинил в атаке Израиль и пообещал дать жесткий и суровый ответ. В МИД России назвали случившееся "абсолютно неприемлемым политическим убийством".