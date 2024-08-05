В Иране пригрозили ликвидировать Нетаньяху

Член Меджлиса Ирана (местный парламент) Мохаммад Касим Османи пригрозил ликвидировать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщает ТАСС.

Он выразил надежду, что в качестве кровной мести будет проведена еще одна операция уровня «Правдивого обещания» — массового удара иранскими ракетами и беспилотниками по израильской территории 13 апреля. Османи подчеркнул, что Иран не согласен «на меньшее, чем смерть Нетаньяху», добавив, что Израиль «настолько обнаглел», что позволяет себе проливать «кровь гостя» в Тегеране.

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Напомним, что 31 июля иранские СМИ сообщили о Хании в результате ракетного удара по его резиденции в Тегеране. ХАМАС подтвердил смерть своего лидера, назвав действия Израиля трусливыми и пообещав ответить на это.

Израиль ранее называл ликвидацию руководства ХАМАС одной из своих главных военных целей. Власти страны считали Ханию одним из ответственных за атаку группировки на Израиль 7 октября.