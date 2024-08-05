На Украине захотели заблокировать Telegram

Глава комитета Верховной рады по вопросам информационной политики Никита Потураев заявил о необходимости блокировки Telegram на Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал в интервью украинским СМИ.

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По его словам, у Киева нет «и не будет» ресурсов на регуляцию Telegram, как и остальных социальных сетей, поскольку этот вопрос находится не в юрисдикции украинских властей. По его словам, единственный выход в этой ситуации — «отключать» мессенджер.

Потураев подчеркнул, что Telegram пользуется порядка 80% жителей Украины, при том, что руководство компании не поддерживает официальных контактов с Киевом. По мнению депутата, это является серьезной угрозой национальной безопасности. Кроме того, текущая ситуация с интернет-СМИ опасна для Киева не только поражением в информационном противостоянии с Россией, но и фактическим проигрышем в вооруженном конфликте, подчеркнул парламентарий.

Напомним, что 30 апреля глава национального совета Украины по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимьюк предложила запретить чиновникам и госорганам использовать Telegram в качестве средства информирования граждан. Она заявляла, что среди депутатов Верховной Рады обсуждается вопрос регулирования работы мессенджера на территории страны.