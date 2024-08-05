Президент Франции Эммануэль Макрон ведет переговоры с представителями оппозиции о реализации ряда мер, которые они предлагают, в обмен на их обещание не инициировать вотум недоверия правительству. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Он не закрывает дверей... Можно обсуждать сделки по определенному числу мер в обмен на обещание не голосовать за вотум недоверия, который бы привел к отставке правительства», — заявил собеседник издания.



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Во Франции продолжают развиваться последствия неожиданного результата досрочных парламентских выборов. Коалиция Макрона заняла на них второе место, что вынудило премьера подать в отставку. 16 июля президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку правительства премьер-министра Габриэля Атталя.

Макрон объявил досрочные выборы после того, как в июне правые получили значительную поддержку на выборах в Европарламент. Первый тур прошел 30 июня. Тогда RN набрала 33,15% голосов, NFP получил 27,99%, а коалиция Макрона — 20,04%. Многие эксперты ждали победы правых и во втором туре.

Во втором туре внеочередных парламентских выборов во Франции победила коалиция левых сил «Новый народный фронт». Блок Эммануэля Макрона «Вместе!» занял второе место, а правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен оказалось только третьим.