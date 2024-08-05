Стало известно, сколько умерших приходится на одного рожденного на Украине

Смертность на Украине в текущем году в три раза превышает рождаемость, передает издание «Страна.ua» со ссылкой на данные Минюста. Отмечается, что в период 2018-2020 годов, до пандемии COVID-19, это соотношение было два к одному.

В материале сказано, что за первые шесть месяцев 2024 года в стране родились 87 655 детей, что на 9% меньше аналогичного периода прошлого года и в полтора раза меньше 2021-го. В то же время число умерших составило 250 972 человек, что в 1,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2021 года, во время коронавируса. На этом фоне в Минсоцполитики Украины уже заявили, что пенсии в стране в будущем будут минимальными из-за низкой рождаемости.

Ранее демограф Алексей Ракша заявил, что ожидаемая продолжительность жизни россиян продолжает падать и стала меньше, чем в марте 2022 года. Он проанализировал данные Росстата и уверен, что к 2030 году жить в среднем по 78 лет россияне не будут. Именно к такому показателю поручил прийти президент России Владимир Путин.

До этого председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина сказала, что показатели рождаемости за первое полугодие 2024 года оказались даже хуже, чем в год назад. Умалчивать, какую «недобрую лепту» внесла СВО в рождаемость и качество жизни семей, нельзя, отметила она. Мобилизованные и добровольцы «представляют очень серьезный ресурс с точки зрения деторождения», объяснила депутат.