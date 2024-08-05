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Bloomberg: на полуострове Гыдан пришвартовался танкер в обход санкций США

Крупное судно, похожее на танкер для перевозки СПГ, пришвартовалось к объекту «Арктик СПГ-2», расположенному на полуострове Гыдан в ЯНАО. Замеченное на спутниковых снимках судно, скорее всего, является частью российского «теневого флота», сообщает Bloomberg.

На полуострове Гыдан пришвартовался танкер в обход санкций США
© РИА Новости
«На прошлой неделе крупное судно пришвартовалось на российском заводе ПАО „Новатэк“ по производству сжиженного природного газа (СПГ) „Арктик СПГ-2“, что, по-видимому, является первым шагом по обходу санкций США против объекта», — сообщает агентство Eurasia Daily со ссылкой на данные спутниковых снимков, опубликованных Bloomberg.

Источник сообщает также, что в ПАО «Новатэк» данное событие никак не комментируют, а спутниковые снимки не подтверждают загрузку СПГ.

«Тем не менее, оно представляет собой примерно 280-метровое судно, пришвартованное на объекте „Арктик СПГ-2“ примерно первого августа, что почти точно соответствует длине типичного судна СПГ», — цитирует источник данные Bloomberg.

В издании не сомневаются, что это танкер для перевозки СПГ.

Отмечается также, что судно, замеченное на спутниковых снимках, не учитывается в данных слежения. А это является общей чертой судов «теневого флота» компаний, действующих в обход санкций США.

По данным открытых источников, ресурсная база проекта «Арктик СПГ 2» располагается на Утреннем месторождении. Оно расположено на полуострове Гыдан в ЯНАО, примерно в 70 км от проекта «Ямал СПГ» на восточном берегу Обской губы. Проект находится в санкционных списках США. Ранее сообщалось, что ПАО «НОВАТЭК» начал доставку второй технологической линии для проекта «Арктик СПГ-2» в район полуострова Гыдан (ЯНАО).