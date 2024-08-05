На полуострове Гыдан пришвартовался танкер в обход санкций США

Крупное судно, похожее на танкер для перевозки СПГ, пришвартовалось к объекту «Арктик СПГ-2», расположенному на полуострове Гыдан в ЯНАО. Замеченное на спутниковых снимках судно, скорее всего, является частью российского «теневого флота», сообщает Bloomberg.

«На прошлой неделе крупное судно пришвартовалось на российском заводе ПАО „Новатэк“ по производству сжиженного природного газа (СПГ) „Арктик СПГ-2“, что, по-видимому, является первым шагом по обходу санкций США против объекта», — сообщает агентство Eurasia Daily со ссылкой на данные спутниковых снимков, опубликованных Bloomberg.



Источник сообщает также, что в ПАО «Новатэк» данное событие никак не комментируют, а спутниковые снимки не подтверждают загрузку СПГ.

«Тем не менее, оно представляет собой примерно 280-метровое судно, пришвартованное на объекте „Арктик СПГ-2“ примерно первого августа, что почти точно соответствует длине типичного судна СПГ», — цитирует источник данные Bloomberg.



В издании не сомневаются, что это танкер для перевозки СПГ.

Отмечается также, что судно, замеченное на спутниковых снимках, не учитывается в данных слежения. А это является общей чертой судов «теневого флота» компаний, действующих в обход санкций США.

По данным открытых источников, ресурсная база проекта «Арктик СПГ 2» располагается на Утреннем месторождении. Оно расположено на полуострове Гыдан в ЯНАО, примерно в 70 км от проекта «Ямал СПГ» на восточном берегу Обской губы. Проект находится в санкционных списках США. Ранее сообщалось, что ПАО «НОВАТЭК» начал доставку второй технологической линии для проекта «Арктик СПГ-2» в район полуострова Гыдан (ЯНАО).