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Пятый раз за лето: что происходит с Этной

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Самый высокий вулкан Европы Этна извергается в пятый раз за лето. Новый выброс лавы и пепла начался в воскресенье в 3 часа утра по местному времени. Об этом сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии.

Местные власти уже заявили о задержках и перенаправлениях рейсов, так как облако вулканического дыма достигло десятикилометровой высоты и мешает полетам авиации. Сейчас из кратеров Бокка Нуова и Вораджине продолжают выходить потоки лавы. Улицы близлежащих городов покрыты пеплом.

Несмотря на небывалую активность вулкана Этна отмечается, что лава не достигала жилых домов с начала 19-го века. Обычно вулкан просыпается среднем раз в три месяца и извергает лаву, иногда через вершинный кратер, чаще — через боковые жерла на склонах вулкана.

Кадры нового извержения Этны — в галерее "Рамблера".