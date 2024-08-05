Макрон потратил почти полмиллиона евро на ужин с Карлом III

Гости, среди которых были не только Карл III c королевой Камиллой, но и актер Хью Грант, футбольный менеджер Арсен Венгер и солист Rolling Stones Мик Джаггер, поужинали голубыми омарами и крабами, цыпленком по-бресски и грибным гратеном.

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Сентябрь 2023 года запомнился визитом короля Карла III во Францию. Помимо официальных встреч, поездку монарха ознаменовал роскошный ужин, организованный президентом Эммануэлем Макроном в Версальском дворце. Как оказалось, банкет обошелся французской казне в кругленькую сумму - 475 тысяч евро.

Информация об этом появилась в отчете французского аудиторского ведомства, который вызвал нешуточный резонанс в обществе. Согласно документу, 165 тысяч евро ушло на еду, а еще 40 тысяч - на напитки. Гостей угощали деликатесами, достойными королевского стола: голубые омары и крабы, цыпленок по-бресски, грибной гратен, а также сыры "Комте" и "Стичелтон Блю". На десерт подавали розовые макаруны с кремом из лепестков роз, малины и личи.

В числе гостей, помимо королевской четы - Карла III и Камиллы, - присутствовали такие знаменитости, как актер Хью Грант, футбольный менеджер Арсен Венгер и солист Rolling Stones Мик Джаггер.

Неудивительно, что подобный размах не мог остаться без внимания. Счетная палата Франции отметила, что увеличение расходов на государственные приемы в 14 процентов способствовало дефициту бюджета президентской канцелярии, который составил 8,3 миллиона евро.

Ранее мы сообщали, что королю Карлу III назначено огромное повышение заработной платы на 45 миллионов фунтов стерлингов, а его официальный годовой доход увеличится более чем на 50%, свидетельствуют официальные отчеты.