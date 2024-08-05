В ЕС хотят приостановить участие Венгрии в Шенгене

Группа из 70 депутатов Европарламента (ЕП) потребовала от Еврокомиссии (ЕК) приостановить участие Венгрии в Шенгенской зоне после того, как Будапешт решил ослабить визовые требования к гражданам восьми стран, включая РФ и Белоруссию. Об этом сообщило европейское издание Politico. ТАСС

По информации издания, евродепутаты от Чехии и Литвы Дануше Нерудова и Пятрас Ауштрявичюс направили соответствующее письмо в ЕК. Они считают, что решение Венгрии «может потенциально ставить под угрозу» роль Шенгенской зоны как безопасного пространства для граждан стран-участниц. Говорит Москва

Среди предлагаемых мер названы введение контроля на венгерских границах и отказ от признания венгерских виз. Вечерняя Москва