Участие Венгрии в Шенгене захотели приостановить

Группа из 70 парламентариев потребовала от Еврокомиссии утвердить такое решение после смягчения визовых требований Будапешта к гражданам восьми стран, включая Россию и Белоруссию. По информации издания, евродепутаты от Чехии и Литвы Дануше Нерудова и Пятрас Ауштрявичюс направили соответствующее письмо в ЕК. Они считают, что решение Венгрии «может потенциально ставить под угрозу» роль Шенгенской зоны как безопасного пространства для граждан стран-участниц.

Депутаты предложили ввести контроль на венгерских границах и отказ в приёме виз из этой страны. Меры следует задействовать в случае, «если венгерское правительство откажется изменить свою политику».

По данным Politico, письмо подписали в том числе бывшие премьер-министры Бельгии и Ирландии, их имена не уточняются.