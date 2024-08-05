Страны G7 заявили об угрозе войны на Ближнем Востоке

Страны «Большой семерки» (G7) заявили об угрозе войны на Ближнем Востоке и призвали к миру и сдержанности все страны региона. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Все вовлеченные стороны должны воздержаться от продолжения текущего разрушительного цикла ответного насилия, снизить напряженность и конструктивно взаимодействовать в целях деэскалации», — приводит агентство текст совместного заявления стран.



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Кроме того, представители G7 подчеркнули, что лишение жизни лидера палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании грозит серьезной эскалацией конфликта.

Ранее стало известно, что Израиль готовится к возможной многодневной атаке со стороны Ирана и ливанского шиитского движения «Хезболла». Предполагается, что удар может прийтись на период с 12 по 13 августа, в священный день катастрофы еврейского народа.