Ирак назвал Блинкену способ предотвращения эскалации конфликта на Ближнем Востоке

В беседе с госсекретарём США Энтони Блинкеном премьер-министр страны отметил, что это зависит от прекращения «агрессии в секторе Газа» и её распространения на Ливан.

Слова Мухаммеда Шиа Ас-Судани приводит информагентство INA. По его словам, предотвращение эскалации также зависит от «обуздания Нетаньяху и его правительства, предотвращения нападений сионистских оккупационных властей на страны региона, прекращения их неоднократных нарушений международного права и государственного суверенитета».

Блинкен заявил, что Вашингтон заинтересован в том, чтобы Ирак также контролировал ситуацию в регионе и не допускал эскалации с различных сторон.