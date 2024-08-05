США случайно перевели 293 млн долларов талибам*

Госдеп США допустил случайное финансирование движения «Талибан»* или «лиц, связанных с террористами» в Афганистане на 293 млн долларов. Об этом сообщает издание Breitbard со ссылкой на доклад специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR).

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Эксперты заявили, что Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда (DRL) и Бюро по борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности (INL) не предоставили достаточной документации для проверки того, соответствуют ли их программы в Афганистане рекомендациям Госдепа по проверке. У DRL проблемы по определению партнеров возникли с четырьмя грантами, а у INL — по 19.

Небензя прокомментировал статус «Талибана»*

«В общей сложности Госдепартамент не смог продемонстрировать соблюдение требований своего партнера по проверке грантовых программ, которые позволили получить не менее 293 миллионов долларов в Афганистане», — подчеркивается в докладе.



Инспекция также отмечает, что крайне важно знать, кому именно направляется помощь. В противном случае невозможно предотвратить перенаправление средств талибам* и другим организациям, находящимся под санкциями.

В Госдепе признали, что не всем бюро удалось выполнить требования по хранению документов. Например, INL утеряла их на фоне текучки кадров и роспуска афгано-пакистанского офиса.

* Движение «Талибан» – организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.