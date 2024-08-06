Сводная сестра Меган Маркл обвинила ее в клевете

Сводная сестра Меган Маркл Саманта вновь намерена подать в суд на супругу принца Гарри за клевету, сообщает британский таблоид Daily Mail. 59-летняя женщина утверждает, что из-за испорченной репутации она не может работать и совершать обыденные дела.

Как сказано в материале, Саманта подала апелляцию на решение суда, отклонившего ее заявление о том, что Меган выставила ее «лживой и жадной до славы расисткой». Согласно судебным документам, женщина утверждает, что сводная сестра разрушила ее имидж «публично и в мировом масштабе».

Она сделала так, что Саманта не может работать или даже заниматься самыми обыденными делами, например, ходить в продуктовый магазин, не подвергаясь преследованиям, — сказано в документах.

Журналисты пишут, что речь идет о высказываниях Меган во время скандального интервью принца Гарри и Меган Опре Уинфри в 2021 году и в телесериале «Гарри и Меган» в декабре 2022 года. В марте судья Флориды Шарлин Эдвардс Ханиуэлл отклонила иск Саманты, заявив, что та «не смогла привести никаких заявлений, которые могли бы подтвердить обвинения в клевете».

Ранее Меган Маркл рассказала в шоу CBS News Sunday Morning, что не хотела жить после травли, которой она подверглась в Сети. Герцогиня Сассекская отметила, что остаться в живых ей помогли мысли о маленьких детях и желание их защитить от онлайн-контента, который мог нарушить их психику. Говоря о самоубийстве во время интервью, Маркл сжала рукой колено своего супруга.