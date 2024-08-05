В Великобритании в понедельник, 5 августа, проведёт заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA (Cabinet Office Briefing Rooms) в связи с беспорядками в ряде городов, вызванных нападением на группу девочек.

Об этом пишет Sky News.

Отмечается что в состав комитета входят министры, государственные служащие, полиция, сотрудники разведки и другие лица.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в обращении к нации пообещал, что участники беспорядков пожалеют о своём участии в «крайне правом бандитизме». По его словам, они «понесут ответственность по всей строгости закона».

Министерство внутренних дел также объявило, что мечетям будет предоставлена ​​более надёжная защита в рамках новой «процедуры быстрого реагирования».

Ранее в разных городах Великобритании сотрудники правоохранительных органов задержали более 90 человек на фоне беспорядков, возникших после гибели троих детей и ранения ещё нескольких в результате поножовщины.