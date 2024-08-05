Кеннеди-младший раскрыл свою тайну о туше медведя

Бывший независимый кандидат в президенты США и американский политик Роберт Кеннеди-младший признался, что именно он подкинул тушу медведя в Центральный парк Нью-Йорка десять лет назад. Об этом со ссылкой на признание политика в социальной сети Х сообщает CNN.

По его словам, в 2014 году Кеннеди охотился в районе долине реки Гудзон и наткнулся на молодого медведя, которого сбил другой водитель.

«Я остановился и положил медведя в багажник своего фургона, потому что собирался снять с него шкуру. Он был в очень хорошем состоянии, и я собирался освежевать его и забить его мясом свой холодильник», — рассказал он.



В силу неизвестных обстоятельств Кеннеди не смог забрать его домой после ужина, так как ему срочно нужно было ехать в аэропорт.

«У меня в машине был старый велосипед, от которого меня попросили избавиться, и я сказал [друзьям]: "Давайте отвезем медведя в Центральный парк и сделаем так, будто его сбил велосипед"», — признался он, добавив, что все признали это «отличной идеей».



Кеннеди резюмировал, что новости о найденной туше медведя появились на «первой странице каждой местной газеты», привлекло широкое освещение в СМИ и побудило правоохранительные органы начать расследование, которое, по его словам, «обеспокоило его», поскольку он оставил отпечатки пальцев. В то же время он не получал официальные обвинения в этом инциденте.

Ранее сообщалось, что у Кеннеди-младшего нашли опасного паразита. По утверждению политика, червь забрался ему в голову и съел часть его мозга.