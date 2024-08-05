Премьер-министр федеральной земли Бранденбург в ФРГ Дитмар Войдке призвал к скорейшему завершению конфликта на Украине, пишет Tagesspiegel. Немецкий политик на предвыборном мероприятии Социал-демократической партии Германии (СДПГ) также выступил за переговоры с Россией.

В Европе идет война два с половиной года. И я ожидаю, что правительство ФРГ приложит все возможные дипломатические усилия быстрее, — отметил Войдке.



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Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев рассказал, что Россия при переговорах с Западом будет считать справедливым, если НАТО вернется к границам 1991 года. Он добавил, что еще одним условием является ликвидации военных баз Североатлантического альянса на территории стран, входивших в СССР.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил, что юридические нюансы относительно легитимности нынешних властей Украины могут помешать началу переговоров. По его словам, данный вопрос не будет проблемой, если это поможет Москве достичь целей СВО.

Опрос Киевского международного института ранее показал, что на Украине начало меняться отношение к переговорам с Россией. Социологии выяснили, что число граждан, согласных на территориальные уступки в обмен на прекращение СВО, за год увеличилось с 10% до 32%.