Пока вы спали: разрыв дипотношений Мали с Украиной и призыв в США увековечить Байдена

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Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной

Власти Мали приняли решение разорвать дипломатические отношения с Украиной в связи с поддержкой Киевом действий вооружённых террористов в африканской стране, пишет RT со ссылкой на портал aBamaco.

Власти страны утверждают, что действия украинских властей нарушают суверенитет Мали.

РФ и Сирия обсуждают переход на расчеты в нацвалютах

Россия и Сирия обсуждают переход на расчеты в национальных валютах при двусторонней торговле, пишут «Известия» со ссылкой на посольство Сирии в РФ.

«Ведутся постоянные встречи и консультации между представителями Центральных банков Сирии и России по вопросу принятия национальных валют (сирийской лиры и российского рубля) во всех финансовых и коммерческих операциях», — сообщили в посольстве.



Госдолг Украины при Зеленском удвоился

Государственный долг Украины при Владимире Зеленском вырос примерно на 74 миллиарда долларов, пишет РИА Новости ссылаясь на анализ данных украинского минфина. Отмечается, что почти столько же было занято при первых пяти президентах страны.

По итогам первого полугодия украинская государственная задолженность составила 152,2 миллиарда долларов, или рекордные 88,4% от ВВП. Главным образом увеличивался внешний госдолг - на 59,5 миллиарда долларов, а вот внутренний вырос лишь на 14,4 миллиарда.

Маск сообщил, что второй человек получил имплант от Neuralink

Американский предприниматель Илон Маск в ходе подкаста YouTube-блогера Лекса Фридмана сообщил, что уже второй человек получил имплант от компании Neuralink, пишет РИА Новости. По его словам, процедура прошла успешно.

"Не хочу сглазить, но, похоже, со вторым имплантатом все прошло очень хорошо. Там много сигналов, много электродов. Он работает очень хорошо", - заявил Маск.



Маск также отметил, что в мозгу пациента работают 400 электродов.

В США призвали добавить Байдена на гору Рашмор

Экс-спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что США должны добавить скульптурный портрет президента страны Джо Байдена на гору-мемориал Рашмор с изображениями четырёх бывших американских лидеров, сообщает РИА Новости.

"Там (на горе Рашмор - ред.) есть Тедди Рузвельт. И он замечательный. Я не говорю, что его нужно убрать. Но можно добавить Байдена", - заявила Пелоси в интервью телеканалу CBS News.



Она также добавила, что Байден является "последовательным" президентом, а среди его достижений она отметила его "сильное" руководство саммитом НАТО.