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Пелоси призвала добавить портрет Байдена на гору Рашмор

Бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила в интервью телеканалу CBS News, что Соединённые Штаты должны добавить скульптурный портрет президента страны Джо Байдена на гору-мемориал Рашмор с изображениями четырёх бывших американских лидеров.

В США призвали добавить Байдена на гору Рашмор
© РИА Новости / Стрингер
«Там есть Тедди Рузвельт. И он замечательный. Я не говорю, что его нужно убрать. Но можно добавить Байдена», — сказала она.

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При этом Пелоси назвала Байдена «последовательным» президентом.

В 2017 в США предлагали уничтожить монументы отцам-основателям.

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