В США призвали добавить Байдена на гору Рашмор

Бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила в интервью телеканалу CBS News, что Соединённые Штаты должны добавить скульптурный портрет президента страны Джо Байдена на гору-мемориал Рашмор с изображениями четырёх бывших американских лидеров.

© РИА Новости / Стрингер

«Там есть Тедди Рузвельт. И он замечательный. Я не говорю, что его нужно убрать. Но можно добавить Байдена», — сказала она.



Байден прокомментировал призыв прокурора МУС выдать ордер на арест Нетаньяху

При этом Пелоси назвала Байдена «последовательным» президентом.

В 2017 в США предлагали уничтожить монументы отцам-основателям.