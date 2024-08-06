ХАМАС: Иран планирует решительный ответ на убийство Хании

И. о. главы МИД Ирана Али Багери Кани заявил о намерении руководства его страны дать решительный ответ Израилю на убийство в Тегеране главы политбюро движения Исмаила Хании, передает пресс-служба ХАМАС.

Уточняется, что дипломат назвал убийство лидера движения нарушением норм международного права, поэтому ответный удар будет являться актом самообороны. Время и масштаб атаки уже обговорены.

В ХАМАС заявили, что ликвидация Хании была согласована с США

«И. о. министра иностранных дел Ирана выразил свои соболезнования представителям ХАМАС в Тегеране [в связи с убийством Хании] и подтвердил, что руководство его страны готово дать решительный ответ в этом контексте», — говорится в документе.



31 июля Исмаил Хания стал жертвой обстрела в собственной резиденции в Тегеране. Хания был главным политическим лидером ХАМАС и играл ключевую роль в переговорах по прекращению войны в Газе. Удар пришелся прямо по его резиденции. Представители ХАМАС возложили ответственность за его смерть на Израиль.

Источники в западной разведке уже рассказали телеканалу Sky News Arabia: у них есть доказательства того, что Иран планирует атаковать Израиль в ответ на убийство Хании. Как ожидается, атака Ирана будет скоординирована с «Хезболлой».

Позднее Иран отверг просьбы США и арабских стран смягчить реакцию на убийство главы политбюро ХАМАС, страна твердо намерена нанести ответный удар по Израилю. При этом Тегеран понимает, что жесткий ответ может привести к войне, однако после убийства иранские лидеры поклялись отомстить. Источники, знакомые с ходом обсуждений, сообщили: иранские официальные лица заявили, что их «не волнует, спровоцирует ли наш ответ войну».