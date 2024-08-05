В США предупредили об угрозе национальной безопасности

Существующие на данный момент в США лазерные системы не могут использоваться для подавления гиперзвуковых ракет. Об этом написало издание The National Interest.

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«Главным ограничивающим фактором лазеров является их мощность, которая <...> должна достигать не менее 1000 киловатт. Это более чем в три раза превышает мощность самой современной развернутой тактической лазерной системы», — объяснили авторы публикации.



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Кроме того, на лазерные лучи рассеянно воздействуют водяной пар, песок и дым, которые находятся в атмосфере. Этот фактор создает дополнительные трудности при использовании лазерных установок.