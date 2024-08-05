В США рассказали о разногласиях по Украине внутри Демократической партии

Politico: разногласия между демократами по Украине сильнее, чем это афишируется
Разногласия внутри Демократической партии США по Украине на самом деле сильнее, чем афишируется на публике. Об этом пишет газета Politico.
По её данным, украинцы, их союзники и большинство демократов на публике выражают американскому лидеру Джо Байдену «чрезмерную» признательность за создание глобальной коалиции и оказание поддержки Киеву.
В США разоблачили сторонников конфликта на Украине
Как отмечается, в частном порядке эти оценки менее щедрые, кроме того, со стороны некоторых украинских чиновников они и вовсе «язвительные».
При этом в Республиканской партии выразили уверенность, что кандидат в президенты США Дональд Трамп начнёт диалог с президентом России Владимиром Путиным по Украине.
Также республиканский кандидат в вице-президенты США, Джеймс Вэнс, говоря о многомиллиардных тратах Вашингтона на помощь Украине, задался вопросом о цели, которую пытаются достичь США.