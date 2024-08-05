Разногласия внутри Демократической партии США по Украине на самом деле сильнее, чем афишируется на публике. Об этом пишет газета Politico.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий

По её данным, украинцы, их союзники и большинство демократов на публике выражают американскому лидеру Джо Байдену «чрезмерную» признательность за создание глобальной коалиции и оказание поддержки Киеву.

В США разоблачили сторонников конфликта на Украине

Как отмечается, в частном порядке эти оценки менее щедрые, кроме того, со стороны некоторых украинских чиновников они и вовсе «язвительные».

При этом в Республиканской партии выразили уверенность, что кандидат в президенты США Дональд Трамп начнёт диалог с президентом России Владимиром Путиным по Украине.

Также республиканский кандидат в вице-президенты США, Джеймс Вэнс, говоря о многомиллиардных тратах Вашингтона на помощь Украине, задался вопросом о цели, которую пытаются достичь США.