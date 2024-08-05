Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной

Мали разрывает дипломатические отношения с Украиной из-за поддержки Киевом террористов
Власти Мали приняли решение разорвать дипломатические отношения с Украиной в связи с поддержкой Киевом действий вооружённых террористов в африканской стране.
Об этом информирует портал aBamaco.
Ранее МИД Сенегала вызвал посла Украины Юрия Пивоварова из-за поддержки террористов в Мали.
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При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что факт сотрудничества Украины с террористами не вызывает удивления.