Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной

Власти Мали приняли решение разорвать дипломатические отношения с Украиной в связи с поддержкой Киевом действий вооружённых террористов в африканской стране.

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Об этом информирует портал aBamaco.

Ранее МИД Сенегала вызвал посла Украины Юрия Пивоварова из-за поддержки террористов в Мали.

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При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что факт сотрудничества Украины с террористами не вызывает удивления.