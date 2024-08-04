$85.70-0.0892.83-0.02
Почта

В США разоблачили сторонников конфликта на Украине

Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что одни из самых ярых сторонников продолжения конфликта на Украине получают деньги из Киева. Об этом он написал в социальной сети X.

В США разоблачили сторонников конфликта на Украине
© Lenta.ru

Сакс разоблачил сторонников конфликта на Украине и подчеркнул, что они получают финансирование от Киева.

«Некоторые из наиболее видных сторонников войны получают зарплату от Украины», — отметил он.

В США возмутились ударами ВСУ по гражданским объектам

По словам предпринимателя, с начала конфликта на Украине США полагали, что против американского вовлечения в кризис выступали «российские агенты». Однако на деле оказалось все иначе, поэтому каждое обвинение он назвал признанием.

Ранее Сакс заявил о поражении Украины. «Украина близка к разрушению, помощь Запада не спасет ее от поражения в конфликте», — подчеркнул он.

В мире
Дэвид Сакс