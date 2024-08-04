Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что одни из самых ярых сторонников продолжения конфликта на Украине получают деньги из Киева. Об этом он написал в социальной сети X.

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Сакс разоблачил сторонников конфликта на Украине и подчеркнул, что они получают финансирование от Киева.

«Некоторые из наиболее видных сторонников войны получают зарплату от Украины», — отметил он.



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По словам предпринимателя, с начала конфликта на Украине США полагали, что против американского вовлечения в кризис выступали «российские агенты». Однако на деле оказалось все иначе, поэтому каждое обвинение он назвал признанием.

Ранее Сакс заявил о поражении Украины. «Украина близка к разрушению, помощь Запада не спасет ее от поражения в конфликте», — подчеркнул он.